Die verbindende Botschaft der Sternsinger ist ein wichtiger Impuls

Plus Viele junge Menschen ziehen auch im Landkreis Günzburg um Dreikönig von Haus zu Haus, um als Sternsinger die Häuser zu segnen. Dieser Brauch ist wichtig.

Noch gut kann ich mich an die Jahre erinnern, wie wir als kleine Buben zu viert durchs Dorf zogen. Wir waren die Sternsinger: Caspar, Melchior, Balthasar und ein Sternträger. An jeder Türe, die uns geöffnet wurde, sagten wir einen Spruch auf oder sangen eine Liedstrophe. Betörende Geruchsfahnen strömten aus dem Weihrauchfass, in das immer wieder glühende Kohle und darauf die kleinen Harztropfen aus dem Orient gelegt wurden. Dann schrieb der Größte unter uns mit weißer Kreide die geteilte Jahreszahl und die drei Buchstaben C+M+B an den Türstock: Christus segne dieses Haus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen