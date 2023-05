TikTok-Skandal in Günzburg: Die Kündigung war einziger Weg für Klinik

Plus Es war gut, dass der Fall des Pflege-Livestreamers in der Nachtschicht öffentlich wurde. Es bleibt allerdings die Frage nach der Höhe des Schadens.

Ein Pfleger filmt während der Arbeitszeit und teilt das Video ohne Rücksicht auf Patientinnen und Patienten mit fremden Menschen im Internet. Das geht nicht in Ordnung und fordert Konsequenzen. Es ist allerdings reines Pech, dass dieser Skandal die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach trifft. Am Schreibtisch oder während des Schulunterrichts heimlich live zu gehen, ist auf der Plattform TikTok eine Art Trend geworden, wenn auch ein sehr fragwürdiger.

Ungewöhnlich ist allerdings, wenn ein anderer TikTok-Kanal mit einer großen Reichweite dieses Live-Video abfilmt und erst bekannt macht. Hunderttausende Menschen haben diesen Clip auf dem Kanal von "kevinits" gesehen, einige schrieben in den Kommentaren, sie würden aus Günzburg und der Region kommen und seien geschockt. Was blieb dem Klinikvorstand übrig, als den betroffenen Mitarbeiter zu entlassen? Der mediale Druck war groß. Denn dass "kevinits" die über 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Geschichte auf dem Laufenden halten würde, versicherte er bereits im ersten Video.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen