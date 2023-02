Verfehlte Flüchtlingspolitik wird beim Anker-Zentrum Günzburg sichtbar

Plus Kommunen sehen sich Herausforderungen gegenüber, weil es der großen Politik nicht gelungen ist, ein tragfähiges Konzept zu finden, Flüchtende aufzunehmen oder abzulehnen.

Es hätte verwundert, wenn der Günzburger Bauausschuss das Baurecht als Hebel genutzt hätte, ein Anker-Zentrum in Günzburg zu verzögern. Schließlich war ja die Stadtspitze bereits in mehreren Gesprächsrunden mit der Regierung von Schwaben und dem Landkreis Günzburg überein gekommen, dass es auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne noch geeignete Gebäude gibt, um 200 Menschen jeweils für einige Tage aufzunehmen, bis klar ist, wie für sie die Reise weitergeht. Es ist, wenn man dies so ausdrücken darf, das kleinere Übel, für das sich die Große Kreisstadt entschieden hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

