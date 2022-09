Vor der Landtagswahl in Bayern: CSU im Kreis Günzburg steht unter Beobachtung

Plus Spätestens mit der Landtagswahl endet die Ära Alfred Sauter, der seit der Maskenaffäre in der CSU nichts mehr zu sagen hat. Es wird spannend, wen die Partei als Kandidaten auserwählt.

Die Bundestagswahl liegt noch kein Jahr zurück, da schicken sich die Parteien im Landkreis Günzburg mit mehr oder minder hohem Tempo an, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl zu finden und zu präsentieren. Der Landkreis Günzburg kann sich einer gewissen Aufmerksamkeit sicher sein. Denn spätestens mit dem Wahltag 2023 endet – und anders kann man es nicht sagen – die Ära Alfred Sauter. Der einstige Strippenzieher in der CSU hat seit der Maskenaffäre, die unter anderem mit seinem Namen verbunden ist, keine Fäden mehr in der Hand. Für die Region kann er nichts oder nur noch wenig bewirken. Die CSU, die einst an seinen Lippen hing, hat ihn aus der Fraktion gedrängt.

