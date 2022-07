Kommentar

vor 3 Min.

Vorfahrt für Radler in Günzburg!

Plus Günzburg will Fahrradstadt 2025 werden. Um das zu schaffen, muss noch einiges für Radler verbessert werden - auch wenn es die Autofahrer schmerzt.

Von Heike Schreiber

Es war eine bezeichnende Situation. Als die Autorin dieser Zeilen vor wenigen Tagen die Ulmer Straße auf dem Rennrad in Richtung Stadtberg überquerte, schrie ihr ein Autofahrer wütend hinterher: "Fahr gefälligst auf dem Radweg!" Auf welchem bitte schön? An dieser Kreuzung gibt es nur Fußwege, keine spezielle Querung für Radler. Wer viel radelt, weiß, dass dies nicht die einzige Stelle in der Großen Kreisstadt ist, an der Radler in die Röhre schauen. Radwege sind hier Mangelware, sofern überhaupt vorhanden, enden sie oft im Nichts. Und wenn der Radler auf der Fahrbahn fährt, wird er nur allzu oft und gerne angepöbelt. Günzburg ist eine Stadt für Autofahrer, nicht für Radfahrer.

