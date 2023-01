Bäckerball: Was uns zusammenbringt und zusammenhält

Plus Vieles, das im gesellschaftlichen Leben fast schon als Automatismus erachtet wird, ist nicht selbstverständlich. Das muss uns wieder stärker bewusst werden.

Nun – es gibt wahrlich Schlimmeres, als dieses Jahr auf den Bäckerball im Landkreis Günzburg verzichten zu müssen. Wer den Fasching als fünfte Jahreszeit wieder nach Corona erleben möchte, hat bei Inthronisations-, Prunk- und anderen Bällen ausreichend Gelegenheit dazu. Und auch die Umzüge lassen nicht mehr lange auf sich warten.