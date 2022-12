Welcher Vorsatz soll es für 2023 sein?

Plus Eine Studie zeigt, dass sich die guten Vorsätze für den Jahreswechsel verändern. Das hat auch mit Corona und der Inflation zu tun.

Der Jahreswechsel ist für viele Menschen der perfekte Zeitpunkt, um sich kleine oder große Vorsätze zu nehmen. Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit zeigt, dass klassische Neujahrsvorsätze zwar noch immer beliebt, aber nicht mehr auf den Spitzenpositionen zu finden sind. Weniger rauchen, weniger Alkohol und mehr Sport treiben beziehungsweise überhaupt erst mal mit der Bewegung anfangen - das sind drei der Klassiker. Für 2023 verlieren sie aber wie in den Jahren zuvor an Bedeutung. Das Thema Alkohol und Rauchen treibt vor allem Männer um: 21 Prozent von ihnen haben den Vorsatz, 2023 weniger Alkohol zu trinken, und zwölf Prozent, das Rauchen aufzugeben. Bei den weiblichen Befragten sind es nur elf beziehungsweise sechs Prozent.