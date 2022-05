Der lokale Handel in Günzburg braucht weniger Hürden

Plus In den Innenstädten gibt es nach der Corona-Pandemie immer mehr Leerstände. Weniger bürokratische Hürden können den lokalen Handel stärken.

"Zu vermieten", "zu verpachten" oder "Hier wird modernisiert" ist auf Plakaten in den Schaufenstern der Günzburger Innenstadt zu lesen. Eine ungewöhnliche Häufung im Vergleich zu den Vorjahren. Das fällt auf, aber es verwundert nicht unbedingt. Wer daran vorbeigeht, nimmt kaum mehr Notiz von der Nachricht. Vielleicht, weil die Schrift bereits verblichen ist oder man sich einfach daran gewöhnt hat. Das Bild leer stehender Ladenflächen ist nicht nur in Kleinstädten, sondern auch in Metropolen zu finden. Schlimmstenfalls ist es den Passierenden egal, weil sie ihre Bedürfnisse ja rund um die Uhr und im aus Verbrauchersicht optimal programmierten Online-Shop per "One-klick-Buy" stillen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen