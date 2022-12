Wer meint es ernst mit der Wertschätzung?

Plus Mails sind schnell geschrieben, in denen Chefs beteuern, wie wichtig die Belegschaft ist. Nur: Das muss auch ehrlich gemeint sein.

Dass der größte Schatz eines Unternehmens die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sollte sich herumgesprochen haben – zumal der Arbeitsmarkt zumindest hier in der Region ein arbeitnehmergetriebener ist. Das bedeutet: In nicht wenigen Branchen können sich die Männer und Frauen aussuchen, bei wem sie Geld verdienen wollen. Der monatliche Lohn beziehungsweise das Gehalt bleibt eine bestimmende Größe.