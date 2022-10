Wer sagt die Wahrheit?

Plus Die Günzburger Kreis-CSU kommt nicht zur Ruhe. Der aktuelle Grund ist eine Erklärung der CSU-Bezirksrätin Stephanie Denzler, die stellenweise einer Abrechnung gleichkommt.

Es ist ein krachender Abschied von der Kandidatur als Bezirksrätin, den Stephanie Denzler mit ihrer Erklärung an die Parteimitglieder im Günzburger Kreisverband nimmt. Auf der Bezirksebene hat die engagierte und selbstbewusste CSU-Politikerin nichts mehr zu verlieren, denn ihr wurde wohl im Laufe der letzten Tage und Wochen bewusst, dass sie bereits jede Chance verloren hat, ihre Tätigkeit für den Landkreis und für die CSU im schwäbischen Bezirkstag fortzusetzen. Deshalb ist das Stadium, hinter verschlossenen Türen etwas auszukarten und sich der gegenseitigen Treue zu versichern, nicht mehr aktuell und der Gang in die Öffentlichkeit inzwischen das Mittel der Wahl. Eines übrigens, das am Wochenende viele CSUler aufgeschreckt hat.

