OB-Wahlkampf in Günzburg wird eine knifflige Angelegenheit

Seitdem Gerhard Jauernig am Rande einer Stadtratssitzung seinen Abschied nach 24 Jahren als Oberbürgermeister angekündigt hat, sind gut drei Monate vergangen. Der erste Schock, dass der langjährige OB nicht wie von den meisten erwartet noch eine letzte Amtszeit über die Landesgartenschau 2029 hinweg mitmachen wird, ist verdaut. Die Parteien und Gruppierungen rüsten sich für die nächsten gut sieben Monate, in denen sich entscheiden soll, wer als Oberbürgermeister in Gerhard Jauernigs Fußstapfen treten darf.

