Zuschüsse für Sanierungen können die Wohnungsnot abfedern

Plus Mieten klettern immer weiter in die Höhe, keine Wohnung zu finden, ist schon Normalzustand. Eine Lösung wären mehr Altbausanierungen.

Die Gesellschaft hat sich längst daran gewöhnt, dass adäquater Wohnraum fehlt. Abstriche müssen gemacht werden. Es trifft vor allem diejenigen am härtesten, die ihr Lebtag lang gearbeitet haben, sich ihr Haus oder Wohnung nicht mehr leisten können und keine bezahlbaren Alternativen finden. Enge Treppenhäuser, kein Platz für den Rollator, verwinkelte Räume: Vor allem Altbauten sind zudem alles andere als barrierefrei.

Neubauten sind in der Wohnkrise kein Allheilmittel und schaffen selten bezahlbaren Wohnraum. Es gibt Eigentümer, die Wohnungen und Häuser besitzen, die aber den heutigen Standards nicht entsprechen. Wohnraum, der eigentlich genutzt werden könnte, steht leer, weil er erst generalsaniert werden muss. Deshalb braucht es mehr staatliche Hilfen für Altbausanierungen. Zwar gibt es Förderungen, mit denen auch Privatleute Wohnraum im Rahmen von Dorfkernsanierungen wieder auf Vordermann bringen können, doch das greift nicht weit genug. Neben staatlicher Unterstützung, dass alte Gebäude wieder bewohnbarer werden, muss auch der soziale Wohnungsbau vorangetrieben werden. Wohnbaugesellschaften haben Wartelisten über Jahre. Die Gefahr, dass sich die aktuelle Wohnungsnot noch verschärft, ist vor einer immer älter werdenden Gesellschaft real. Deshalb muss jetzt gehandelt werden.