Kommt neben Geh- und Radweg in Limbach eine Mittelinsel?

Das lang­er­sehnte Projekt in Limbach nimmt langsam Form an, die Planungen für den Geh- und Radweg an der Weiherwiese im Burgauer Ortsteil werden konkreter. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit zwei unterschiedlichen Planungsvarianten für diesen Weg befasst, die vom beauftragten Ingenieurbüro Kuhn ausgearbeitet wurden. Mit deutlicher Mehrheit stimmte das Gremium für die teurere Variante, die für eine Entschleunigung des Verkehrs am Ortseingang sorgen soll.

