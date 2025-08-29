Wasserversorgung Haldenwang, Röfingen und Landensberg: 10 Fragen, 10 Antworten

Gerüchte um Kosten im fünfstelligen Bereich und mangelnde Kommunikation kennzeichnen den Konflikt zwischen dem Wasserzweckverband Röfingen-Haldenwang und der Bürgerinitiative „Holzwinkel“. Seit einer Informationsveranstaltung Ende Juni dieses Jahres ist die Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern groß. Vor allem, da von den Verantwortlichen Stand jetzt keine Angaben zu der für die Betroffenen entscheidenden Frage kommen: Was wird die neue Wasserversorgung die Menschen in Haldenwang, Landensberg und Röfingen kosten? Wir haben die Standpunkte als auch Fragen beider Seiten angehört und gesammelt. Das sind die (vorläufigen) Antworten.

Pauline Held

89356 Haldenwang

Wasserversorgung