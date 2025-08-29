Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Konflikt um Wasserversorgung in Haldenwang: Antworten auf wichtige Fragen

Haldenwang

Wasserversorgung Haldenwang, Röfingen und Landensberg: 10 Fragen, 10 Antworten

Kosten, Fördermengen und Versorgungssicherheit: Im Konflikt zwischen dem Wasserverband und der Bürgerinitiative kursieren viele Gerüchte. Was man Stand jetzt weiß.
Von Pauline Held und Nadine Ballweg
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt den Hochbehälter in Röfingen. In Zukunft möchten die Gemeinden Landensberg, Röfingen und Haldenwang ihre Bürgerinnen und Bürger durch ein gemeinsames Wassernetz versorgen.
    Das Bild zeigt den Hochbehälter in Röfingen. In Zukunft möchten die Gemeinden Landensberg, Röfingen und Haldenwang ihre Bürgerinnen und Bürger durch ein gemeinsames Wassernetz versorgen. Foto: Peter Wieser (Archivbild)

    Gerüchte um Kosten im fünfstelligen Bereich und mangelnde Kommunikation kennzeichnen den Konflikt zwischen dem Wasserzweckverband Röfingen-Haldenwang und der Bürgerinitiative „Holzwinkel“. Seit einer Informationsveranstaltung Ende Juni dieses Jahres ist die Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern groß. Vor allem, da von den Verantwortlichen Stand jetzt keine Angaben zu der für die Betroffenen entscheidenden Frage kommen: Was wird die neue Wasserversorgung die Menschen in Haldenwang, Landensberg und Röfingen kosten? Wir haben die Standpunkte als auch Fragen beider Seiten angehört und gesammelt. Das sind die (vorläufigen) Antworten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden