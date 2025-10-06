Icon Menü
Konto-Hack in Burgau: 48-Jähriger meldet Abbuchungen bei Polizei

Burgau

Unbekannte hacken Konto: 48-Jähriger entdeckt mysteriöse Abbuchungen

Unbekannte verschaffen sich Zugriff auf das Konto eines 48-Jährigen in Burgau. Erste Ermittlungen führen die Ermittelnden nach Großbritannien.
    Unbekannte haben Abbuchungen von der Kreditkarte eines 48-Jährigen veranlasst. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

    Ein 48-Jähriger hat am Sonntagabend bei der Polizei in Burgau Anzeige erstattet. Laut Polizeibericht hatte der Geschädigte bei der Durchsicht seiner Kreditkartenabrechnung Abbuchungen festgestellt, die er nicht veranlasst hatte. Weitere Abbuchungen waren vorgemerkt, heißt es im Polizeibericht außerdem. Bis auf zwei Beträge konnten alle Buchungen durch die kontoführende Bank gestoppt werden. Der Schaden beträgt laut Polizei einen niedrigen dreistelligen Betrag. Erste Ermittlungen der Beamten der Polizei Burgau ergaben, dass sich Unbekannte vermutlich aus Großbritannien in das Konto gehackt hatten. (AZ)

