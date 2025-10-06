Unbekannte hacken Konto: 48-Jähriger entdeckt mysteriöse Abbuchungen

Ein 48-Jähriger hat am Sonntagabend bei der Polizei in Burgau Anzeige erstattet. Laut Polizeibericht hatte der Geschädigte bei der Durchsicht seiner Kreditkartenabrechnung Abbuchungen festgestellt, die er nicht veranlasst hatte. Weitere Abbuchungen waren vorgemerkt, heißt es im Polizeibericht außerdem. Bis auf zwei Beträge konnten alle Buchungen durch die kontoführende Bank gestoppt werden. Der Schaden beträgt laut Polizei einen niedrigen dreistelligen Betrag. Erste Ermittlungen der Beamten der Polizei Burgau ergaben, dass sich Unbekannte vermutlich aus Großbritannien in das Konto gehackt hatten. (AZ)

89331 Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abbuchung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis