Kontrolle an A8: Sattelzugfahrer überschreitet Lenkzeiten massiv

Bei einer Kontrolle am Dienstag an der A8 Rastanlage Leipheim hat die Polizei einen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich nicht an die vorgeschriebenen Ruhe- und Lenkzeiten gehalten hat. Nach Angaben der Polizei kontrollierten am Nachmittag Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg den 20-jährigen rumänischen Berufskraftfahrer und seinen Sattelzug. Dabei stellten sie massive Überschreitungen der Lenkzeiten fest. So waren zwölf bis fünfzehn Stunden statt der maximal erlaubten zehn Stunden keine Seltenheit. Auch wurden die Ruhezeiten von mindestens neun Stunden unterschritten. Teilweise brachte er hier nur zweieinhalb Stunden ein. Aufgrund dieser und diverser weiterer Verstöße gegen die Arbeitszeitregelungen wurden von dem Fahrer und vom Unternehmen eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich einbehalten. Es wurde durch die Beamten die Weiterfahrt untersagt, bis eine ordnungsgemäße Ruhezeit eingebracht wurde. (AZ)

