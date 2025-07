Gefälschter Führerschein, falsches Nummernschild und keine Versicherung

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben bei einem Autofahrer eine ganze Reihe von Verstößen festgestellt. Sie kontrollierten den Pkw laut eigenen Angaben am Dienstagnachmittag an der Rastanlage Burgauer See. Er war demnach mit vier Männern besetzt. Der Fahrer, ein in Deutschland wohnhafter 33-jähriger Ägypter, händigte den Fahndern einen totalgefälschten griechischen Führerschein und einen verfälschten internationalen deutschen Führerschein aus. Im Zuge der weiteren Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die an dem Daimler angebrachten Kennzeichen eigentlich zu einem Range Rover gehörten, der ebenfalls auf den Fahrer zugelassen war.

Verkehrskontrolle: 33-jähriger Ägypter mit gefälschten Führerscheinen erwischt

Für den Daimler bestand letztlich auch keine gültige Pflichtversicherung. Zu den Vorwürfen äußerte sich der Fahrer nicht, jedoch gaben die drei Mitfahrer ihre Zeugenaussagen ab, weshalb dem Beschuldigten mehrere Fahrten nachgewiesen werden konnten. Die falschen Dokumente sowie die Kennzeichen und dazugehörenden Zulassungsbescheinigungen wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Zulassung ein. (AZ)