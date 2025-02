Kleintransporter mit falschen Kennzeichen auf der A8 erwischt

Bei einer Kontrolle am Montagnachmittag an der A8 auf Höhe Burgau haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg einen italienischen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen, an dem falsche Kennzeichen angebracht worden waren. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass das Fahrzeug durch den 75-jährigen Fahrer am Kontrolltag erworben wurde und er zur Überführung nach Italien kurzerhand italienische Kennzeichen anbrachte. Dies stellte laut Polizei eine verbotene Fernzulassung dar. Korrekt wäre gewesen, wenn sich der Fahrer vor der Fahrt um Ausfuhrkennzeichen bemüht hätte, was er letztlich nachholen musste. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne Zulassung erstellt. (AZ)

