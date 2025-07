Kontrolle bei Leipheim: Alkoholisierte Lkw-Fahrer dürfen nicht weiterfahren

An der Rastanlage Leipheim hat die Polizei am Sonntagabend alkoholisierte Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Nach Angaben der Polizei wurden fast 70 Lkw-Fahrer präventiv vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr durch Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg zum Alkoholkonsum befragt. Insgesamt waren acht Fahrer leicht und zwei Fahrer massiv alkoholisiert. Da die Fahrer mit der geringeren Alkoholisierung durch ihre Frachtpapiere glaubhaft versichern konnten, dass sie noch genügend Zeit zum Alkoholabbau vor Fahrtbeginn haben, haben die Beamten hier keine weiteren Maßnahmen getroffen. Bei den stark alkoholisierten Fahrern, die jeweils einen Pegel von etwa zwei Promille hatten, unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt, da diese bis zum geplanten Fahrtantritt den Alkohol nicht gänzlich abgebaut hätten. Die beiden Fahrer durften ihre Tour nach der Ausnüchterung erst am Montagnachmittag antreten. (AZ)

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis