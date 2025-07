Kontrolle in Leipheim: Fahrer alkoholisiert, Beifahrer per Haftbefehl gesucht

Die Polizei hat am Montagabend in Leipheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und dabei festgestellt, dass sein Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Polizei Günzburg ein Auto im Stadtbereich Leipheim. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Seine Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr stellten die Beamten auch den Führerschein des Mannes sicher. Der Beifahrer wollte schließlich die Fahrt fortsetzten. Dieser war zwar verkehrstüchtig, jedoch stellte sich im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrerlaubnis heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wird. Hierbei handelte es sich um einen sogenannten abwendbaren Haftbefehl, welcher durch Zahlung eines durch das Gericht festgelegten Geldbetrages abgewendet werden konnte. Eine Verhaftung blieb somit aus. (AZ)

