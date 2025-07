Kontrollen in Leipheim: Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Die Polizei hat am Montag zwei Verkehrsteilnehmer in Leipheim aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss standen. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Streifenbesatzung am Montagabend im Stadtbereich ein 42-Jähriger mit einem Elektroroller auf. Da am Roller das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen nicht angebracht war, hielten ihn die Beamten nach eigenen Angaben an. Im Verlauf der Kontrolle seien bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten aufgefallen. Ein Vortests ergab schließlich, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain stand. Hierauf wurde seine Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Zudem leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein, welches ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot nach sich zieht. Bezüglich des fehlenden Kennzeichens leiteten die Beamten ein Strafverfahren aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes ein. Bereits am Nachmittag kontrollierten Beamte einen 40-jährigen Autofahrer. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab, dass ein Wert von deutlich über 0,5 Promille vorlag. Auch dessen Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. (AZ)

