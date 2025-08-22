A8 bei Günzburg: 40.000 Euro Schaden nach Kontrollverlust auf nasser Fahrbahn

Auf der A8 bei Günzburg ist es am Donnerstagabend bei regennasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden gekommen. Laut Polizei verlor ein 38-jähriger Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Pkw kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein größeres Verkehrszeichen, heißt es weiter. Letztlich kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen. Es war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Zur Bergung des beschädigten Verkehrszeichens musste die Fahrbahn teilweise kurzfristig gesperrt werden. Die drei Fahrzeuginsassen blieben laut Polizei unverletzt. (AZ)

