Einbruch in Konzenberger Bude endet für Mann erfolglos und schmerzhaft

Plus Ein 32-Jähriger steigt nach einer Geburtstagsparty in die Konzenberger Bude ein. Wie er eindeutig überführt werden konnte und warum er glimpflich davonkommt.

Wer fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt nicht und begeht vor allem keine Straftat: Davon hielt ein 32-Jähriger offenbar wenig. Er stieg erheblich alkoholisiert ins Jugendtreff-Gebäude im Haldenwanger Ortsteil Konzenberg ein. Das brachte ihm ein Verfahren wegen schweren Einbruchdiebstahls ein, das für den Angeklagten glimpflich ausging.