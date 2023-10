Ehemaliger Greifvogelparkleiter vor Gericht: "Mein Lebenswerk ist zerstört"

Nach der Durchsuchung vor rund einem Jahr sitzt der frühere Besitzer des Greifvogelparks jetzt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auf der Anklagebank.

Er sitzt verloren auf der Anklagebank, kein Anwalt, der ihm zur Seite steht. Der Blick des 59-Jährigen ist leer, er wirkt gebrochen, fährt mit seinen Händen über das magere Gesicht. "Was soll ich noch sagen?", fragt er in Richtung des Richters Martin Kramer und zuckt mit den Schultern. Die Frage klingt nicht ironisch, sondern verzweifelt. Das bestätigt die darauffolgende Aussage: "Mein Lebenswerk und meine Existenz sind zerstört."

"Sein Lebenswerk", dabei handelte es sich bis vor rund einem Jahr um den Greifvogelpark in Konzenberg. Bis zum 30. November 2022 genauer gesagt – den Tag, den der 59-jährige, jetzt ehemalige Besitzer des Parks, nie vergessen wird. Damals gab es eine Kontrollaktion, die vom Landratsamt Günzburg mit Experten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Polizei Burgau durchgeführt wurde. Mehrere Vögel wurden beschlagnahmt.

123 Vögel haben damals im Greifvogelpark gelebt

Fast ein Jahr später steht der Beschuldigte am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Günzburg. Ihm wird ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Der Mann soll zum damaligen Zeitpunkt 123 Greifvögel und Eulen im Park betreut haben. Jedoch sollen einige "in mangelhaft strukturierten, verdreckten sowie zu klein dimensionierten Flugdrahtanlagen" gehalten worden sein. Der Angeklagte soll erkrankte und verletzte Tiere weder unverzüglich in artgerechte Volieren noch in tierärztliche Behandlung gebracht haben. Soweit eine Behandlung aussichtslos gewesen wäre, hätte er auch keine Nottötung veranlasst, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre. Dadurch habe er bei diesen Vögeln länger andauernde, erhebliche Schmerzen und Leiden verursacht. Im Detail geht es um acht Tiere: Uhus, Eulen, zwei Adler und einen Sperlingskauz.

18 Jahre lang hat der bald 60-Jährige den Greifvogelpark betrieben, inzwischen leitet seine Tochter den Park. Als ihn Richter Kramer fragt, wie sich das Hobby zu einem Beruf entwickelt habe, blüht der Beschuldigte auf. Er erzählt, dass er schon als Kind Interesse an den Vögeln gehabt hätte, seinen ersten Greifvogel hat er mit elf Jahren bekommen. Ende der 90er-Jahre habe er einem Falkner einige Tiere abgekauft. Erst hielt er diese im Garten, schildert er, später sei der Wunsch nach etwas Größerem gekommen, als auch das Interesse der Bekannten und Nachbarn an den Vögeln gestiegen sei. "Ich hatte den Traum, meinen eigenen Vogelpark zu eröffnen. Und das habe ich geschafft", sagt der Mann mit etwas Stolz in der Stimme. "Das war eine große Sache im Landkreis." Neben seinem Betrieb habe er "Hunderten von wild lebenden Tieren das Leben gerettet", so der Angeklagte. "Sogar die Behörden brachten Pflegefälle zu mir. Nachts um zwei Uhr wurde ich angerufen, um einen verletzten Vogel von der Straße zu retten. Ich habe viele wieder erfolgreich ausgewildert. Und jetzt wirft man mir vor, ich hätte keine Kenntnis mehr?" Er zeigt Unverständnis für viele Anklagepunkte, andere gesteht er und lenkt ein. Ihm wird etwa vorgeworfen, die Greifvögel teils in zu kleinen Volieren gehalten zu haben. "Ja, das stimmt", sagt der 59-Jährige. "Aber ich war im Neubau und musste die Tiere ja zwischenzeitlich unterbringen." Auch dass es nicht immer sauber war, gibt er zu, sagt aber: "Am Tag der Durchsuchung war es den ganzen Tag neblig, wir haben Naturboden, deswegen wird der matschig."

Durchsuchungsaktion: Einige Greifvögel hatten verbinste Federn

Die Veterinärrätin des Landratsamtes hat als Sachverständige allerdings eindeutige Beweisfotos vom Zustand der Vögel, die bei der Kontrollaktion beschlagnahmt wurden, mitgebracht. Darauf sieht man etwa die Kanincheneule, deren Oberschenkel aus der Hüfte gerissen wurde. Das Tier musste später eingeschläfert werden. Ein Sperber habe das Tier attackiert, das komme immer wieder einmal vor, erklärt der Beschuldigte. Die Veterinärin bestätigt das. Was aber nicht vorkommen dürfe: dass das Tier über Tage hinweg leide, da man nicht unverzüglich zum Tierarzt gehe. Ähnlich ist es wohl mit anderen Tieren gewesen. Der europäische Uhu mag von Beginn an blind gewesen sein, doch erklärt das laut der Sachverständigen nicht das akut entzündete Auge, das hätte behandelt werden müssen. Die Expertin kritisiert außerdem die Haltungsbedingungen in den Flugdrahtanlagen. Sie seien teils nur 90 Zentimeter lang gewesen, während vier Meter eigentlich Vorschrift seien. Neben diesen Missständen hätte der Beschuldigte außerdem keinen Falknerjagdschein (einen Zusatz zum Falknerschein) und keine Zoogenehmigung (die ab 20 Tieren notwendig ist) vorweisen können.

Der Greifvogelpark wurde 2004 gegründet. Foto: Till Hofmann (Archivbild)

Nach rund vier Stunden Prozess plädiert die Staatsanwältin auf eine Strafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung: "Es sind sechs Vögel, mit denen etwas nicht in Ordnung war, und das hätte man sehen müssen, vor allem, wenn man seit 18 Jahren einen Park betreibt. Doch ich glaube Ihnen sogar, dass es nicht aufgefallen ist." Die Zeit für das einzelne Tier habe dem Mann, der fast alles allein gestemmt habe, gefehlt. "Der Park ist Ihnen über den Kopf gewachsen", sagt die Staatsanwältin. Richter Kramer schließt sich den Ausführungen an. "Dass Sie bewusst in Kauf genommen haben, dass es den Vögeln schlecht geht, hat sich nicht bestätigt", sagt er in seiner Urteilsbegründung. "Das Gericht will Ihnen nicht Ihre Sachkunde absprechen." Es sei ein Organisationsverschulden gewesen. Der 59-Jährige wird zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.