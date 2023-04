Mann fährt mit über ein Promille Alkohol im Blut in den Graben

Ein 22-Jähriger verliert am Kreisverkehr Haldenwang die Kontrolle über sein Auto, fährt in den Graben und leicht gegen einen Baum. Die Polizei Burgau ermittelt.

Am späten Samstagabend ist ein 22-jähriger Fahrzeugführer auf der Staatsstraße 2025 von Konzenberg in Richtung Burgau gefahren. Am Kreisverkehr Haldenwang verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr rechts in einen Graben und touchierte einen Baum. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Die Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über ein Promille. Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. An dem Pkw entstand jedoch Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden. Gegen den 22-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet. (AZ)