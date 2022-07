Patrick Raith ist neuer Cheftrainer bei der SG Röfingen/Konzenberg

Der 54-Jährige war bei der SG Röfingen/Konzenberg in der vergangenen Saison als Interimstrainer eingesprungen. Die neue Dauerlösung bringt reichlich Erfahrung mit.

Eigentlich ist Patrick Raith im April dieses Jahres beim Fußball-Kreisklassisten SG Röfingen/Konzenberg nur als Interimstrainer eingesprungen als der Coach der ersten Mannschaft, Manuel Mehl, seinen sofortigen Rücktritt erklärte. Doch jetzt wird mehr daraus. Der 54-Jährige kam nun dem Wunsch der Abteilungsführung nach, das Amt des Trainers auch in der neuen Saison zu übernehmen.

Nach dreiwöchiger Überlegungsphase gab Patrick Raith dem Tabellensechsten der vergangenen Saison der Kreisklasse West 2 nun seine Zusage. Er ist freilich kein Unbekannter in Konzenberg und Röfingen, schließlich hat er vor Jahren schon einmal für vier Jahre den damals noch eigenständigen FC Konzenberg trainiert. Dass er die seit 2016 fusionierte Mannschaft bestens kennt liegt vor allem daran, dass er acht Jahre lang Jugendmannschaften der JFG Burgau, zu der auch Konzenberg und Röfingen zählten, trainiert hat. Die letzten vier Jahre gönnte sich der 54-Jährige und ehemalige Spieler des FC Konzenberg und SV Kleinbeuren allerdings eine schöpferische Pause.

Die SG Konzenberg/Röfingen peilt einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an

Der neuen Coach ist zuversichtlich, dass der von der dreiköpfigen Abteilungsführung, bestehend aus Rene Raith (FC Konzenberg), Baltasar Zahler (SV Röfingen) und Christian Brenner (SC Mönstetten), erhoffte Platz in der „oberen Tabellenhälfte“ machbar ist, auch wenn die SG zwei Stammspieler verlassen haben. Demgegenüber stehen mit Felix Kratzer (TSV Burgau), Simon Wolf und Andreas Laber (beide SV Unterknöringen) sowie Lukas Haltmayer (zuletzt nicht aktiv) vier Neuzugänge und schließlich habe man laut Raith trotz der Abgänge in der Mannschaft „noch genügend Kicker, um vernünftigen Fußball spielen zu können“. Oberstes Ziel des neuen Trainers ist es, dafür zu sorgen, dass die Spieler wieder Spaß am Fußball haben. Ferner setzt er auf gute Kameradschaft und Disziplin. „Mit Stolz gewinnen und mit Anstand verlieren“, sagt der 54-jährige Coach.

Bisher lief die Saisonvorbereitung ganz nach dem Wunsch des neuen Trainers. „Es macht zurzeit wahnsinnig Spaß, die Mannschaft zieht voll mit, was der Trainingsbesuch von durchschnittlich 20 Mann deutlich macht. Zudem haben wir immer einige Unterstützer und Fans, die uns immer zur Seite stehen“, sagt Patrick Raith, dem mit dem 40-jährigen Alexander Gistel als neuer Co-Trainer ein ebenfalls erfahrener Mann zur Seite steht, was auch der zweiten Mannschaft (SG Konzenberg/Röfingen/Mönstetten) zu gute kommen soll.

Eine erste Standortbestimmung unter dem neuen Trainerduo ist der Auftritt der SG Konzenberg/Röfingen am Sonntag, 17. Juli (17 Uhr) wenn es in der ersten Runde des Toto-Pokales gegen den SV Münsterhausen geht.