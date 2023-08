Bankdrücken: Der 20. EM-Titel für Eva Speth vom TSV Burgau

Bei den Europameisterschaften im Bankdrücken holt Eva Speth ihren 20. EM-Titel. Für ein zweites Kraftsport-Ass des TSV Burgau läuft es weniger gut.

Seit mehr als 30 Jahren ist Eva Speth auf internationaler Bühne unterwegs, die für den TSV Burgau startende Kraftsportlerin hat sich weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus einen wohlklingenden Namen gemacht. Nicht umsonst war sie bei den aktuellen Europameisterschaften im Bankdrücken Delegationsleiterin für die mehr als 50 deutschen Aktiven. Und sportlich wusste sie in Mérignac, einem Vorort von Bordeaux in Westfrankreich, wieder einmal auf den Punkt zu überzeugen, holte in ihrer Masters-Klasse Gold. Es war der 20. EM-Titel ihrer beeindruckenden Karriere. Weniger gut lief es für den zweiten EM-Starter der Mindelstädter, Dario Merbeler.

Starke Gegnerin aus Schweden

Speth trat im klassischen Bankdrücken in der Masters-Altersklasse 3 über 84,0 Kilo Körpergewicht an. Sie hatte es hier mit der deutlich jüngeren und wesentlich schwereren Schwedin Monika Norberg zu tun. Die Skandinavierin war zudem mit einer Bestleistung von 82,5 Kilo gemeldet gewesen und als Mitbewerberin um den Titel sehr ernst zu nehmen.

Norberg begann ihren Wettkampf mit sicheren 75,0 Kilo und wollte als nächste Last 82,5 Kilo angehen. Beide Versuche mit diesem Gewicht scheiterten jedoch deutlich. Speth ließ ihrerseits von Anfang an keine Zweifel zu, wer aus diesen Titelkämpfen als Siegerin hervorgehen würde. Mit einer lupenreinen Serie von 80,0, 85,0 und der neuen Saisonbestleistung von 87,5 Kilo holte sie Gold.

Neben diesem erneuten Titelgewinn sprang für sie hinter den beiden Französinnen Christine Leselier (73,87 Punkte) und Patricia Madejewski (64,05) mit 63,83 Punkten der dritte Platz in der Altersklassenwertung nach Sinclairpunkten heraus.

Dario Merbeler schafft nur 170 Kilo

Ein bisschen Lehrgeld zahlen musste Dario Merbeler. Als zweitjüngster, aber auch schwerster Teilnehmer in der Juniorenklasse bis 120 Kilo Körpergewicht hatte er sich nach guten Trainingsleistungen fest vorgenommen, seinen persönlichen Rekord von 180 Kilo (aufgestellt bei der WM in Südafrika) zu verbessern. Doch daraus wurde im Feld der sechs Teilnehmer nichts. Er war äußerst angespannt und ließ die antrainierte Routine vermissen. Er begann seinen Wettkampf eigentlich mit einer sicheren Last von 170,0 Kilo, hatte jedoch bei der Ausführung etwas Mühe. Im Anschluss daran ging nichts mehr – Platz sechs. Es siegte Kristian Eek Haugen aus Norwegen mit 217,5 Kilo vor dem Polen Pawel Gluch (192,5) und dem Niederländer Daan Wesdorp (190,0).

Für die Wettbewerbe in Mérignac hatten insgesamt 689 Kraftsport-Aktive (279 Frauen und 410 Männer) gemeldet. Es war eine Europameisterschaft der ganz kurzen Wege, denn die Titelkämpfe wurden in einem unmittelbar am Flughafen Bordeaux gelegenen Hotel abgehalten und dort waren die Teilnehmenden auch untergebracht.

Nächstes sportliches Ziel: Deutsche Meisterschaft

Die beiden TSV-Asse Eva Speth und Dario Merbeler bereiten sich nun auf die deutschen Meisterschaften vor, die Ende Oktober beim STC Bavaria Landshut ausgetragen werden. (AZ)