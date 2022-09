Burgauer Akteure starten bei der Kraftsport-WM

Drei Schwerathleten des AC Power Burgau nehmen ab 28. September 2022 an der Weltmeisterschaft teil. Zwei von ihnen glänzen bereits in der Vorbereitung.

Drei Aktive des AC Power Burgau starten bei den Weltmeisterschaften im Kraftdreikampf und Bankdrücken nach Version des Weltverbands WUAP, die vom 28. September bis 2. Oktober 2022 in Fraureuth in Sachsen stattfinden. Sabine Kraus und Sergej Schuhmann werden im Kraftdreikampf teilnehmen, Helmut Kraus im Bankdrücken.

Schumann schafft persönliche Bestmarke

Im Rahmen ihrer Vorbereitung waren Sergej Schumann und Helmut Kraus nun beim Powermax-Cup im Bankdrücken erfolgreich. In Strengberg (Österreich) belegte Schumann mit einer neuen Bestmarke von 185 Kilo Platz eins in der Klasse open bis 110 Kilo. Bei den Senioren bis 59 Jahre steigerte sich Kraus in der Klasse bis 110 Kilo von seiner Einstiegslast (255 Kilo) bis auf 272,5 Kilo. Das bedeutete nicht nur den Sieg, sondern bei der abschließenden Zeremonie auch die Würdigung als stärkster Bankdrücker des Tages.

