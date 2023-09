Helmut Kraus ist jetzt der 300-Kilo-Mann

Bankdrücker Helmut Kraus wird Zweiter bei der Weltmeisterschaft. Der Schwerathlet des AC Power Burgau überwindet dabei eine magische Grenze.

Es ist eine enorme Last, die Helmut Kraus als vergleichbar „leichter“ Heber unter den schweren Jungs da nach oben gewuchtet hat. Bei der Weltmeisterschaft der Bankdrücker des internationalen Verbands WUAP in Wien schaffte der selbst nur 102,6 Kilo wiegende 52-Jährige vom AC Power Burgau 300 Kilo. Verdienter Lohn der Plackerei war die Vize-Weltmeisterschaft in der offenen Master-Klasse bis 59 Jahre.

Der erste Deutsche, dem das in dieser Form gelingt

Kraus ist der erste deutsche Bankdrücker überhaupt, der in diesem Alter und mit diesem Körpergewicht eine derart hohe Last bewegt hat. Die 300 Kilo gelten unter den Athleten als „magisch“.

Kraus begann mit einer Einstiegslast von 285 Kilo, die er aber erst im zweiten Versuch gültig bekam. Im dritten Durchgang dann ging es an die 300 Kilo – und die schaffte der 52-Jährige recht souverän.

Bei der Siegerehrung erhielt Kraus nicht nur Silber in seiner Klasse, sondern wurde zusätzlich nach Relativpunkten als Zweitbester unter allen Teilnehmern geehrt. Dabei wird im Kraftsport die gedrückte Last im Verhältnis zum Körpergewicht bewertet. (AZ)

