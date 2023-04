Vier DM-Medaillen für den AC Power Burgau

Helmut Kraus gewinnt auf nationaler Ebene einen Titel im Bankdrücken, Sabine Kraus siegt im Kreuzheben.

Zwei Gold- und zwei Silbermedaillen geholt haben die Schwerathleten des AC Power Burgau bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft nach Version des Weltverbandes Wuap in Köthen (Sachsen-Anhalt).

In der offenen Klasse der Bankdrücker bis 110 Kilo Körpergewicht trat Sergej Schumann an. Er drückte 205 Kilo; Versuche mit 212,5 und 217,5 Kilo scheiterten. In der Endabrechnung bedeute das Platz zwei.

Gesamtsieger der Masterklasse

Bankdrücker Helmut Kraus holte sich den Titel der Masterklasse bis 59 Jahre (bis 110 Kilo). 275 Kilo wuchtete er nach oben; an 290 und 300 Kilo scheiterte er. Mit seiner Vorstellung wurde er gleichzeitig Gesamtsieger der Masterklasse.

Im Kreuzheben starteten Sabine Kraus und Uwe Schwaier. Bei den Master-Frauen bis 59 Jahre (über 82,5 Kilo Körpergewicht) wurde Kraus mit gehobenen 115 Kilo Deutsche Meisterin. Schwaier freute sich über Silber in der Männer-Kategorie 60 bis 69 Jahre (bis 95 Kilo). Er bewältigte Lasten von 165,175 und 185 Kilo (AZ)

