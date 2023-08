Tödlicher Verkehrsunfall bei Offingen im Landkreis Günzburg

Bei Offingen im Landkreis Günzburg ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Zwischen Offingen und Remshart (Landkreis Günzburg) ist es Samstagnacht zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer eines Hyundai um 23 Uhr aus unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Straße ab. Dort stieß er vermutlich "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" gegen einen Baum.

Der 76-jährige Unfallfahrer war nach Angaben der Polizei nicht angeschnallt. Er sei aus seinem Auto geschleudert worden und starb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren auch die Feuerwehren Offingen und Rettenbach mit 40 Kräften am Einsatzort. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrsregelung. (GZ)