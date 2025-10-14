Neuer Meilenstein: Kreisklinken Günzburg-Krumbach werden zum Akademischen Lehrkrankenhaus

Mit dem gemeinsamen Ziel, die medizinische Versorgung der Region nachhaltig zu sichern und medizinischen Nachwuchs für die Region zu gewinnen, haben die Kreiskliniken Günzburg (KKH) Krumbach eine Kooperation mit der Universität Augsburg geschlossen. Die Kreiskliniken schließen sich damit zum 1. November als fünfter Standort der Region zum Netzwerk der Akademischen Lehrkrankenhäuser der Universität Augsburg an. Schon ab Mitte November können Studierende der Humanmedizin den praktischen Teil des Studiums, das sogenannte Praktische Jahr (kurz: PJ) in den Kreiskliniken absolvieren.

„Mit der heutigen Vertragsunterzeichnung gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer exzellenten, praxisnahen Ausbildung für unsere Medizinstudierenden auf unterschiedlichen Versorgungsstufen“, sagte Medizindekanin Prof. Dr. Martina Kadmon. „Unsere Akademischen Lehrkrankenhäuser bieten nicht nur hochqualifizierte medizinische Versorgung in der Region, sondern auch eine Vielfalt an Spezialisierungen und Patientengruppen, von denen unsere Studierenden enorm profitieren können.“

Neuer Lehrkrankenhaus-Standort: Kreisklinken und die Universität Augsburg kooperieren

Das Praktische Jahr ist ein verpflichtender Teil des Medizinstudiums und wird unter Medizinern und Medizinerinnen oft mit „PJ“ abgekürzt. In der Regel gliedert es sich in drei Ausbildungsblöcke, sogenannte Tertiale, in denen die Studierenden je 16 Wochen in den Fachbereichen der Chirurgie, Inneren Medizin und einem Wahlbereich praktisch-klinisch tätig werden. Etwa 40 Stunden in der Woche arbeiten die „PJler“, wie man sie nennt, in Universitätskliniken oder akademischen Lehrkrankenhäusern ihrer Wahl.

Die akademischen Lehrkrankenhäuser der Medizinischen Fakultät bilden dabei ein starkes Netzwerk, in dem gemeinsame Konzepte für die Ausbildung im letzten Studienjahr entwickelt und in der Praxis umgesetzt werden – als wichtiger Schritt auf dem Weg vom Studium in den ärztlichen Berufsalltag.

Icon vergrößern Ab November können Medizinstudierende ihr Praktisches Jahr in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach absolvieren. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ab November können Medizinstudierende ihr Praktisches Jahr in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach absolvieren. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Als einen „Schulterschluss von klinischer Versorgung und akademischer Ausbildung“ bezeichnet Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, die neu geschlossene Kooperation mit der Universität Augsburg. Die Zusammenarbeit treibe innovative Therapien für Patientinnen und Patienten voran. Auch würde die Weiterbildung und Gewinnung von Nachwuchsärztinnen und -ärzten auf diese Weise gewährleistet. Dabei mussten sich die Beteiligten an Geduld üben: Bereits seit mehr als zehn Jahren unternehme man bei den Kreiskliniken Bemühungen, um eine intensive Kooperation mit der Universität und damit die Gesundheit der Menschen im Landkreis zu sichern.

Dr. Gregor Kemming: Lehre hat festen Platz in Günzburgs Kreiskliniken

Ziel der Vereinbarung sei nun, das Versorgungskonzept der Region weiterzuentwickeln und auszubauen. Getreu dem Motto der Kreiskliniken „Gesundheit gemeinsam gestalten“ wolle man im Landkreis Günzburg eine höhere Versorgungsqualität und -sicherheit erwirken.

Icon vergrößern Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und die Universität Augsburg arbeiten künftig eng zusammen: Die Kreisklinken sind ab November "Akademisches Lehrkrankenhaus" Kreisklinik-Vorstand Robert Wieland und Medizindekanin Martina Kadmon haben den entsprechenden Vertrag in Augsburg unterzeichnet. Foto: Nadine Ballweg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und die Universität Augsburg arbeiten künftig eng zusammen: Die Kreisklinken sind ab November "Akademisches Lehrkrankenhaus" Kreisklinik-Vorstand Robert Wieland und Medizindekanin Martina Kadmon haben den entsprechenden Vertrag in Augsburg unterzeichnet. Foto: Nadine Ballweg

Die Bedeutung der Kooperation für den Landkreis Günzburg betonte die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab in einem Grußwort. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen im Sektor der Krankenhausversorgung sei diese Verbindung ein starkes Signal: „Sie sichert nicht nur die Qualität der medizinischen Ausbildung vor Ort, sondern trägt auch langfristig zur Stabilität und Attraktivität der Gesundheitsversorgung im Landkreis Günzburg bei. Die Kreisklinken seien ein Eckpfeiler der klinischen Versorgung der Region, die durch die Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg die Chance bekämen, „ärztlichen Nachwuchs früh zu binden und qualifizierte junge Menschen an unsere Region heranzuführen“.

Vertragsunterzeichnung: Uni Augsburg und Kreiskliniken Günzburg-Krumbach kooperieren

Das PJ spielt in der klinischen Ausbildung von Nachwuchsmedizinerinnen und Medizinern eine zentrale Rolle. Die Verantwortung, die ein akademisches Lehrkrankenhaus für Studierenden und deren Ausbildung habe, betonte Dekanin Kadmon: „Wenn man so einen Vertrag unterzeichnet, muss man sich im Klaren sein, welche neuen Pflichten und welche Verantwortung mit den neuen Rechten kommt.“ Dem sei man sich in den Kreiskliniken bewusst, wie Privatdozent und Ärtzlicher Direktor der Kreiskliniken Dr. Gregor Kemming sagte. „Hier und heute geht es um die Lehre. Nicht allein um die Versorgung oder die Auseinandersetzung einer politisch geschüttelten Gesundheitsvorsorge.“ Die Universität gebe den Kreiskliniken den „Ritterschlag“, Wissen, Handlungsfähigkeit und Qualität an die Nachwuchsgeneration weitergeben zu dürfen. Dann wendete er sich direkt an die Dekanin: „Seien Sie sich sicher, das Lehre in unserer Institution und unserem Landkreis einen Platz hat.“

Icon vergrößern Bei der Vertragsunterzeichnung in Augsburg waren Vertreterinnen und Vertreter der Klinik, der Universität und der Politik anwesend. Von links: Dr. Eugen Zizer, stellvertretender ärztlicher Direktor (KKH), Dr. Birgit Seybold-Kellner, stellvertretender ärztliche Direktorin (KKH), Monika Wiesmüller-Schwab, stellvertretende Landrätin, Prof. Dr. Martina Kadmon, Dekanin der medizinischen Fakultät (Uni Augsburg), Prof. Dr. Thomas Rotthoff, Studiendekan der medizinischen Fakultät, Robert Wieland, Klinikvorstand (KKH), Dr. Gregor Kemmig, ärztlicher Direktor (KKH). Foto: Nadine Ballweg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei der Vertragsunterzeichnung in Augsburg waren Vertreterinnen und Vertreter der Klinik, der Universität und der Politik anwesend. Von links: Dr. Eugen Zizer, stellvertretender ärztlicher Direktor (KKH), Dr. Birgit Seybold-Kellner, stellvertretender ärztliche Direktorin (KKH), Monika Wiesmüller-Schwab, stellvertretende Landrätin, Prof. Dr. Martina Kadmon, Dekanin der medizinischen Fakultät (Uni Augsburg), Prof. Dr. Thomas Rotthoff, Studiendekan der medizinischen Fakultät, Robert Wieland, Klinikvorstand (KKH), Dr. Gregor Kemmig, ärztlicher Direktor (KKH). Foto: Nadine Ballweg

Wie viele Studierende letztlich ihr Praktisches Jahr in den Kreiskliniken absolvieren werden, ist laut Kadmon nicht klar vorherzusehen. „Es ist eine Abstimmung mit den Füßen.“ Insgesamt zehn Plätze in den Abteilungen der Inneren Medizin, Chirurgie, Anästeshie, Radiologie und Gynäkologie könnten bereits ab dem kommenden Start des neuen Praktischen Jahrs in den Kreiskliniken vergeben werden, erklärte die Dekanin. (mit AZ)