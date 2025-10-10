Icon Menü
Kreisstraße GZ28 in Offingen ab Montag vollständig gesperrt

Offingen

Kreisstraße GZ28 in Offingen ab Montag vollständig gesperrt

Wegen Tiefbauarbeiten für das Gasanschlussprojekt des stillgelegten AKW Gundremmingen wird die GZ28 in Offingen voraussichtlich bis November nicht befahrbar sein.
    Wegen Bauarbeiten ist die GZ28 in Offingen ab Montag gesperrt.
    Wegen Bauarbeiten ist die GZ28 in Offingen ab Montag gesperrt. Foto: studio v-zwoelf/Stock Adobe (Symbolbild)

    Die Kreisstraße GZ28 in Offingen wird ab Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 21. November, aufgrund von Tiefbauarbeiten für das Gasanschlussprojekt des Kraftwerks Gundremmingen vollständig gesperrt. Das teilte das Landratsamt mit. Die Sperrung betrifft demnach den Streckenabschnitt zwischen der Einmündung Gundelfinger Straße und dem Pfaffenbogen.

    Eine überörtliche Umleitung wird ausgeschildert. Diese beginnt laut der Behörde auf Höhe der B16 in Gundelfingen und führt weiter über Günzburg über die St2028 bis nach Offingen beziehungsweise Gundremmingen und umgekehrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Verkehrssicherungsmaßnahmen und Umleitungsstrecken zu beachten. (AZ)

