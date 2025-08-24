Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Kritik am Parken ohne Schranken: Erfahrungen in Günzburg und rechtliche Fragen

Günzburg

Kritik am Parken ohne Schranken: Wie klappt das in Günzburg?

Verbraucherschützer erhalten häufig Beschwerden über private Parkplatzbewirtschafter. In Günzburg wird das System seit zwei Jahren genutzt. Das sind die Erfahrungen.
Von Rebekka Jakob
    • |
    • |
    • |
    Seit gut zwei Jahren funktioniert die Tiefgarage Altstadt in Günzburg ohne Schranken. Die Stadtwerke sprechen von positiven Erfahrungen. Bundesweit steht das System jedoch in der Kritik von Verbraucherschützern.
    Seit gut zwei Jahren funktioniert die Tiefgarage Altstadt in Günzburg ohne Schranken. Die Stadtwerke sprechen von positiven Erfahrungen. Bundesweit steht das System jedoch in der Kritik von Verbraucherschützern. Foto: Rebekka Jakob

    Für regelmäßige Nutzer der Tiefgarage in der Günzburger Altstadt ist es längst zum Alltag geworden: Beim Ein- und Ausfahren aus dem Parkhaus versperrt keine Schranke mehr den Weg, stattdessen wird über ein Kamerasystem das Kennzeichen und so die Parkzeit erfasst. Wer rausfährt, gibt am Parkautomaten sein Kennzeichen ein und zahlt dann die angezeigte Parkgebühr. Was so einfach klingt, funktioniert aber offenbar nicht immer und überall so einfach. Verbraucherschützer bundesweit erhalten immer mehr Beschwerden über private Parkplatzbewirtschafter. Eine Umfrage der Deutschen Presse Agentur (dpa) hat ergeben, dass Betroffene in allen Bundesländern vor allem unklare Regeln, hohe Vertragsstrafen, Inkassoschreiben und eine schlechte Erreichbarkeit des Service kritisieren. Die Stadtwerke Günzburg als Betreiber der Tiefgaragen Altstadt und Stadtberg sprechen dagegen von überwiegend positiven Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden