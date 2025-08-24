Kritik am Parken ohne Schranken: Wie klappt das in Günzburg?

Für regelmäßige Nutzer der Tiefgarage in der Günzburger Altstadt ist es längst zum Alltag geworden: Beim Ein- und Ausfahren aus dem Parkhaus versperrt keine Schranke mehr den Weg, stattdessen wird über ein Kamerasystem das Kennzeichen und so die Parkzeit erfasst. Wer rausfährt, gibt am Parkautomaten sein Kennzeichen ein und zahlt dann die angezeigte Parkgebühr. Was so einfach klingt, funktioniert aber offenbar nicht immer und überall so einfach. Verbraucherschützer bundesweit erhalten immer mehr Beschwerden über private Parkplatzbewirtschafter. Eine Umfrage der Deutschen Presse Agentur (dpa) hat ergeben, dass Betroffene in allen Bundesländern vor allem unklare Regeln, hohe Vertragsstrafen, Inkassoschreiben und eine schlechte Erreichbarkeit des Service kritisieren. Die Stadtwerke Günzburg als Betreiber der Tiefgaragen Altstadt und Stadtberg sprechen dagegen von überwiegend positiven Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer.

