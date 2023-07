Krumbach

06:30 Uhr

Ins Gesicht getreten: Körperverletzung in der Mainacht landet vor Gericht

Plus Nach einem Angriff im Krumbacher Jugendheim steht ein 22-Jähriger vor Gericht. Doch ihm die Tritte nachzuweisen, erweist sich als schwierig.

Für zwei Männer hätte die Nacht vom 1. Mai 2022 deutlich schlimmer ausgehen können: Einer von ihnen kam nach einer Rangelei im Jugendheim Krumbach zu Sturz, ihm wurde am Boden ins Gesicht getreten. Der Angeklagte, ein mittlerweile 22-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg, hätte dafür eine hohe Strafe bekommen können. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung. In der Hauptverhandlung am Günzburger Amtsgericht gibt der Beschuldigte jedoch an, den Geschädigten in keinem Fall mutwillig verletzt zu haben. "Es hängt alles etwas in der Luft", fasst Richter Martin Kramer nach den ersten Zeugenaussagen zusammen. Doch was genau hat sich an diesem Abend zugetragen?

In der Mainacht war es voll im Jugendheim und es floss viel Alkohol – auch die beiden Männer geben an, zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen zu sein. Der Geschädigte rekonstruiert vor Gericht die Tat, wie er sie erlebt haben will: Er selbst war in eine "harmlose Rangelei" mit einem Dritten verstrickt, als eine ihm unbekannte Person ihn von links in den Schwitzkasten nahm und zu Boden warf. Eine weitere Person soll ihn dort zwei- bis viermal ins Gesicht getreten haben. Er zog sich Prellungen und zwei Schnitte an Auge und Augenbraue zu. Noch in derselben Nacht wurde er ins Krankenhaus gebracht, dorthin kam auch die Polizei.

