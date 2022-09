Krumbach/Jettingen-Scheppach

vor 34 Min.

Der letzte Postillion aus Krumbach trug am Schluss Briefe in Jettingen aus

Plus Wenn das Posthorn schmetterte und Martin Luderschmid auf dem Kutschbock saß, gab es Neuigkeiten. Eine Geschichte über Krumbachs letzten Postillion.

Von Claudia Jahn

Ein Posthorn, das grafische Symbol für Postdienstleistungen oder das Wappenschild am Eingang von Gaststätten und Hotels ist ein Relikt aus alten Zeiten. Zeiten, in denen das Ertönen des Horns die Ankunft der Postkutsche signalisierte und damit das Eintreffen von Neuigkeiten und Grüßen in Form von Briefen oder Karten. Zeiten, in denen es noch keine Nachrichtenübermittlung in Sekundenschnelle über die sozialen Netzwerke gab, sondern es viele Tage oder auch Wochen dauern konnte bis zum Erhalt einer Antwort auf eine briefliche Anfrage oder eines Anliegens. Entsprechend groß war die Freude, wenn die Post kam und ein lang ersehnter Brief oder ein Urlaubsgruß dabei war.

