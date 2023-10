Versuchter Mord: Der Angeklagte will sich nur verteidigt haben

Plus 32-Jähriger soll sein Opfer in Krumbach nach einem Streit fast totgeschlagen haben. Der mutmaßliche Täter steht wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht.

Brutale Szenen spielten sich am frühen Morgen des 28. August vergangenen Jahres in Krumbach ab. Nach einem Streit prügelte der heute 32 Jahre alte Angeklagte seinen zwei Jahre älteren Gegner, einen Migranten, bis zur Bewusstlosigkeit. Im Prozess wegen versuchten Mordes vor dem Memminger Landgericht sagte der Angeklagte unter Tränen, er habe sich gegen eine Attacke des Opfers gewehrt.

Zum Verhandlungsauftakt der ersten Strafkammer informierten die beiden Verteidiger des Mannes, Moritz Wahlster-Bode ( Thannhausen) und Bernd Scharinger ( Augsburg), dass ihr Mandant zu den Anklagepunkten „umfangreich aussagen“ wird.