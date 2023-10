Krumbach/Memmingen

Versuchter Mord in Krumbach: Jetzt spricht das Opfer über die Nacht

Plus Am Mittwoch sagt der Geschädigte aus: Er soll von einem 32-Jährigen fast tot geschlagen worden sein. Die Versionen der Beteiligten unterscheiden sich gravierend.

Von Dominik Bunk

Der Angeklagte sieht sich vor Beginn der Verhandlung im Sitzungssaal des Memminger Landgerichts um. Der 32-Jährige atmet immer wieder tief ein und aus. Für ihn geht es am zweiten von insgesamt zehn angesetzten Verhandlungstagen vor dem Schwurgericht um eine potenzielle Verurteilung wegen versuchten Mordes. Er soll laut Anklage in der Krumbacher Innenstadt einen Mann fast zu Tode geprügelt haben.

Dass ihm die möglichen Konsequenzen bewusst sind, zeigte er während seiner Aussage am ersten Verhandlungstag, am Montag brach er in Tränen aus. Am Mittwoch erzählt dagegen der Geschädigte, wie die Ereignisse in der Augustnacht aus seiner Sicht abliefen.

