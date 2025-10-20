Schauen Sie die Kühlturm-Sprengung an?

Es ist ohne Zweifel das Ereignis des Jahres 2025 im Landkreis Günzburg. Sogar Busgruppen aus ganz Deutschland wollen anreisen, wenn am 25. Oktober gegen 12 Uhr die beiden Kühltürme des abgeschalteten ehemaligen Kernkraftwerks in Gundremmingen niedergelegt werden. Obwohl das Spektakel maximal wenige Minuten dauert, planen viele in der Region und darüber hinaus, es live mitzuerleben. Manch einer wollte in der Umgebung des stillgelegten Atomkraftwerks sogar eine Wurstbude oder einen Bierstand aufstellen. Was meinen Sie? Ist das „Kühlturm-Public-Viewing“ angemessen oder bleiben Sie an diesem Tag lieber zu Hause?

Wenn Sie es anschauen – wo stellen Sie sich hin? Beachtet werden sollte die Absperrzone und die Allgemeinverfügung des Landratsamtes an diesem Tag. Auch unsere Redaktion wird von den aktuellen Entwicklungen am kommenden Samstag und der Sprengung in einem Live-Ticker berichten. Einen Video-Livestream von der Niederlegung der Türme wird es ebenfalls geben.

Wie immer können Sie uns Ihre Meinung zur Frage der Woche per E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Mittwoch, 22. Oktober, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)