Kunst in der Klinik kaufen und Gutes tun

In der Klinik Günzburg ist es bunt – und das hat einen Grund: Seit vielen Jahren bereichern die Gemälde des früheren Chefarztes für Anästhesie und Intensivmedizin, Dr. Ralf Strassner, die Flure des Krankenhauses in der Lindenallee. Jetzt hat sich der 82-Jährige dazu entschlossen, viele seiner Werke für eine besondere Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Besonders ist die Schau deshalb, weil die Hälfte des Kaufpreises jedes Gemäldes (die Bilder sind mit „Preisschildern“ versehen) als Spende an den Verein zur Förderung der Klinik Günzburg geht. Über diesen Teilbetrag kann der gemeinnützige Verein natürlich eine Spendenquittung ausstellen.

Vorstand Dr. Hans Ulrich Sauer (ehemals Chefarzt für Kardiologie und Angiologie) ist begeistert von der Idee seines Stellvertreters im Förderverein, Strassner. „Es ist schön, wenn er gerade uns miteinbezieht. Mit den erzielten Gesamtspenden aus der Benefizausstellung können wir verstärkt für die Einrichtung von Sozialräumen der Beschäftigten und für die Ausstattung im patientennahen Bereich Geld geben“, zählt Sauer zwei Beispiele auf.

„Für die Finanzierung dieser Aufgaben sind wir auf die Hilfe derjenigen angewiesen, die sich für Kunst interessieren und in ein Original-Werk investieren wollen. Wir hoffen, dass den Besucherinnen und Besuchern die Arbeiten gefallen – vielleicht so sehr, dass sie sich künftig an einem Bild oder gleich an mehreren Bildern permanent erfreuen können“, sagt Fördervereins-Vorsitzender Sauer.

Die Benefizausstellung mit dem Titel „Vom Kohlkopf zur Abstraktion“ zeigt die Entwicklung des Günzburger Künstlers, der 1982 wieder mit dem Malen begonnen hatte und der sich von gegenständlichen Darstellungen immer mehr verabschiedete. Werke, die im Zeitraum von 42 Jahren entstanden sind, werden gezeigt.

Die Kunstwerke hängen sowohl im Unter- als auch im Erd- und im Obergeschoss der Klinik. Im Erdgeschoss sind Strassners Gemälde, die zu dieser Bilderschau gehören, auf den Titelkarten neben den Bildern mit oranger Farbe hervorgehoben. So gibt es keine Verwechslung mit den Werken anderer Künstler, die auf dieser Etage ebenfalls gezeigt werden. Insgesamt umfasst die Benefizausstellung über 200 Gemälde.

Die Strassner-Ausstellung läuft vom 15. März bis 31. Dezember 2025 und kann zu den Besuchszeiten der Klinik täglich von 14 bis 19 Uhr besichtigt werden. Bei Kaufinteresse bittet Ralph Strassner darum, sich telefonisch unter der Mobilnummer 0172 7315410 mit ihm in Verbindung zu setzen. (AZ)