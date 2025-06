Menschen stehen im Mittelpunkt seiner Gemälde: Unfallchirurg stellt in Burgau aus

Die Bilder von Luis Alberto Ballon Prado zeigen Menschen. Seine Werke beeindrucken durch fotografische Genauigkeit und mit der Kraft der Farben, sie erzählen Geschichten und halten den Betrachter geradezu an, in sie einzudringen. Die Ausstellung in der Burgauer Galerie in der Norbert-Schuster-Straße 6 gewährt Einblicke – der Mensch mit seinem Ich, aber auch mit vielen Gesichtern, mit Sehnsüchten und was sich hinter seinem Erscheinen und seiner Umgebung verbirgt. Am Freitag war Vernissage.

