Mehr als Hammer und Meißel: Wie arbeiten moderne Steinmetze?

Lässt sich Heimat in Stein meißeln? Und wie kann die bayerische Metropole München zu einer Kugel werden? Die Ausstellung des kunstgewordenen Steins, in der sich Münchner Steinmetzschulen vorstellen, wurde im Schulmuseum Ichenhausen am Freitag durch den stellvertretenden Schulleiter Stephan Claves und Museumsleiterin Johanna Haug eröffnet. Die vielen Facetten des Steinmetz-Handwerks können noch bis zum sechsten Januar erlebt werden: Es geht um die handwerkliche Schriftgestaltung und die Formen, die aus Stein und Holz geschaffen werden, sowie die Möglichkeiten, die die digitalisierte Steinbearbeitung mit sich bringt.

