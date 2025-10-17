Icon Menü
Kurve in der Dillinger Straße in Günzburg für zwei Tage gesperrt

Günzburg

Kurve in der Dillinger Straße in Günzburg für zwei Tage gesperrt

Ab dem 22. Oktober erfolgt die Asphaltbeschichtung im Zufahrtsbereich zum Marktplatz. Hierfür muss die Straße im Kurvenbereich gesperrt werden.
    Die Kurve in der Dillinger Straße im Bereich des Marktplatzeingangs ist ab dem 22. Oktober bis zum 24. Oktober gesperrt.
    Die Kurve in der Dillinger Straße im Bereich des Marktplatzeingangs ist ab dem 22. Oktober bis zum 24. Oktober gesperrt. Foto: Celine Theiss

    In den vergangenen Monaten wurden unter der Dillinger Straße in Günzburg Wasserleitungen ausgetauscht, neue Fernwärmeleitungen verlegt und der Straßenbereich neu gestaltet. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilt, wird nun im Kurvenbereich Dillinger Straße/Augsburger Straße/Marktplatzeingang eine optisch ansprechende Asphaltbeschichtung aufgetragen. Dafür ist eine beidseitige Sperrung von Mittwoch, 22. Oktober, 7 Uhr, an nötig. Die Freigabe der Straße erfolgt im Laufe des Freitags, 24. Oktober.

    Die Zufahrt zum Marktplatz erfolgt in dem Zeitraum über den Stadtberg. Die Augsburger und Dillinger Straße ist jeweils bis zum Kurvenbereich befahrbar, der Durchgangsverkehr wird über die B16 umgeleitet.

    Asphaltierung in der Dillinger Straße ist nur bei trockenem Wetter möglich

    Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffene um Verständnis für die Einschränkungen und weist darauf hin, dass die Maßnahme witterungsabhängig und nur bei trockenem Wetter umzusetzen ist. Aus diesem Grund kann es zu kurzfristigen Verschiebungen der Arbeiten kommen. Sollte eine Verschiebung unumgänglich sein, wird die Stadt Günzburg auf ihren Onlinekanälen darüber informieren. (AZ)

