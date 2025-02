Mehrere Ladendiebstähle im Landkreis: Ein Dieb wird festgenommen

Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarkts in Günzburg hat am Freitagnachmittag einen 28-Jährigen beobachtet, der mehrere Süßigkeiten einsteckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnten die Beamten feststellen, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Deswegen wurde er verhaftet und im Laufe des nächsten Tages einem Richter vorgeführt. Ohne Haftbefehl, aber mit Hausverbot endete ein zweiter Fall eines Ladendiebstahls in Burgau.

Ebenfalls am Freitagmittag ertappte ein Detektiv in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße eine Ladendiebin auf frischer Tat. Die 42-Jährige schob laut Polizeibericht einen Kosmetikartikel in ihre Jacke und verließ den Markt, ohne diesen zu bezahlen. Der Warenwert beläuft sich auf einen niedrigen, zweistelligen Betrag. Die Frau wurde angezeigt und hat ein Hausverbot erhalten.

Am Samstagnachmittag wurden ein 21-Jähriger und ein 14-jähriges Mädchen in einem Verbrauchermarkt in Thannhausen erwischt, als sie verschiedene Waren einstecken wollten. Hierbei versuchte die 14-Jährige erfolglos, den Ladendetektiv von der Tat abzulenken, so die Krumbacher Polizei. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Minderjährige wurde von den Polizeibeamten an die Eltern übergeben. (AZ)