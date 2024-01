Die ersten Gaudiwürmer des Jahres stehen in den Startlöchern

Die Narren im Kreis Günzburg fiebern den Faschingsumzügen entgegen. Diese Wagen und Gruppen werden am Wochenende in Landensberg und Balzhausen erwartet.

Der Start in die Zeit der Faschingsumzüge wird nicht zu überhören sein: Böllerschützen werden am Samstag, 20. Januar, um 13.66 Uhr in Landensberg den Startschuss zum ersten Faschingsumzug in dieser Saison geben. Mehr als 50 Zugnummern und rund 1800 Besucher werden zu dem Spektakel erwartet. Und auch in Balzhausen nimmt am Sonntag, 21. Januar, der Gaudiwurm Anlauf.

Organisiert hat das bunte Treiben der „Holzwinkler Fasnachtshaufa“, und das schon zum 18. Mal. Wie immer wird der Umzug sich von Neumünster herkommend aufstellen. Parken können Besucherinnen und Besucher in den Seitenstraßen von Landensberg und bei den bekannten Autohäusern am Ortseingang von Zusmarshausen kommend.

Diese Gruppen führen den Umzug in Landensberg an

Vorneweg werden die örtlichen Faschingsgruppen marschieren - die „Junge Wilden“ mit ihrem Mottowagen „Die Eiskönigin“, die „WZ Landensberg“ als „Fred Feuerstein“. Die Jüngsten, die „Bazis and Kids“ kommen mit dem Motivwagen „Alice im Wunderland“. Dahinter werden sich dann rund 50 farbenprächtige Gaudiwagen aus den Landkreisen Günzburg, Augsburg und Dillingen auf den Weg machen.

Bunt und fröhlich geht es wieder auf den Faschingsumzügen in Balzhausen und Landensberg zu. Foto: Monika Leopold-Miller

Das Begrüßungskomitee mit André Egger und Marcel Lehnert erwartet die Faschingsgruppen an der Bushaltestelle. Für die Verpflegung der Gäste stehen drei Verpflegungsständen mit Getränken und kleinen Speisen bereit, in der Lagerhaushalle wird die Pizza-Backstraße angeworfen. Nach dem Gaudiwurm wird in der Lagerhaushalle mit Festzelt weiter gefeiert, ein DJ sorgt dort mit fetziger Stimmungsmusik für Feierlaune.

Während es Umzugstags gilt ein Glasflaschenverbot in Landensberg

Wichtig für die Sicherheit von Teilnehmenden und Publikum: Während des ganzen Tages gilt in Landensberg ein Glasflaschenverbot. Die Gemeinde hat zudem eine strenge Allgemeinverfügung mit vielen Auflagen erlassen. Die Feuerwehren von Landensberg, Glöttweng, Roßhaupten und Röfingen sind im Einsatz, außerdem sorgt eine Security-Einheit sowie die Polizeidienststelle Burgau für Sicherheit. Eine BRK-Gruppe versorgt eventuelle Erste-Hilfe-Fälle.

Gut vorbereitet für den Auftakt ist auch der KC Ballustika Balzhausen. Nach dem großen Faschingsball im Ziegelstadel am Samstagabend mit der Band „Dorfheilige“ schlängelt sich hier am Sonntag, 21. Januar, ab 13.30 Uhr der große Faschingsumzug durch die Straßen von Balzhausen. Farbenfrohe Faschingswagen, Narrenzünfte, Fußgruppen und Faschingsgesellschaften sind mit dabei. Der Umzug zieht vom Umspannwerk entlang der kompletten Hauptstraße und St.-Leonhard-Straße Richtung Ziegelstadel.

Auch an den weiteren Wochenenden kommen Fans von Faschingsumzügen im Kreis Günzburg ordentlich auf ihre Kosten: Weiter geht es am 28. Januar in Offingen, am 4. Februar in Kötz, am 10. Februar in Unterknöringen, am 11. Februar in Waldstetten, am Rosenmontag, 12. Februar, in Burgau und am Faschingsdienstag, 13. Februar, vormittags zum Warmup in Freihalden und danach zum großen Umzug in Jettingen. (AZ, rjk)