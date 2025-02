Nach dem Umzug in Landensberg feiern nicht alle friedlich

Der Faschingsumzug in Landensberg mit rund 2000 Besuchern war ein buntes Spektakel und verlief friedlich. Dennoch hatte die Polizei im Umfeld der Veranstaltung am Samstagnachmittag und am Abend eine Menge zu tun - hauptsächlich war Alkohol die Ursache.

Zeugen hatten die Polizei Burgau, die bei dem Umzug im Einsatz war, gegen 16.30 Uhr auf eine volltrunkene Dame in einem Waldgebiet aufmerksam gemacht. Eine Streife der Polizei nahm die Frau in Gewahrsam, Angehörige holten sie später bei der Polizeiinspektion ab. Gegen 18 Uhr zeigten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Hausfriedensbruch an. Eine 23-Jährige wollte der Aufforderung der Security und dann auch dem polizeilichen Platzverweis nicht nachkommen und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über zwei Promille. Auch die jüngere Schwester der 23-Jährigen wurde wegen ihrer starken Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

Gegen 19.45 Uhr ereignete sich eine Körperverletzung in der Lagerhausstraße. Ein 24 Jahre alter Mann hatte nach Angaben der Polizei eine 24-Jährige, eine 26-Jährige sowie eine 27-Jährige körperlich angegangen und hierbei leicht verletzt. Eine weitere Körperverletzung wurde der Polizei durch den Rettungsdienst mitgeteilt, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Insgesamt mussten durch den Rettungsdienst 19 Personen behandelt werden, darunter zwölf Personen mit Alkoholintoxikation, unter diesen waren auch zwei Jugendliche. Gegen 22 Uhr wurde festgestellt, dass zahlreiche Leitpfosten auf der Kreisstraße GZ 24 Richtung Neumünster aus der Halterung gerissen wurden. Die Straßenmeisterei Günzburg wurde mit der Instandsetzung beauftragt. (AZ)