Bunter hätten die Faschingsumzüge im Landkreis nicht starten können

Der erste Faschingsumzug im Landkreis Günzburg dieses Jahr ist in Landensberg erfolgreich über die Bühne gegangen. Der „Holzwinkler Fasnachtshaufa“ hatte bereits zum 19. Mal den. Umzug organisiert. Pünktlich um 13.66 schossen die Böllerschützen von Landensberg und schickten damit den Gaudiwurm auf die Umzugsstrecke.

Die beiden Cheforganisatoren Martin Pfob und Robin Egger konnten sich bei der Vorbereitung auf viele Helfer gemeinsam mit der Faschingsgruppe „Junge Wilde“ aus Landensberg verlassen. Die 56 Zugnummern bestanden hauptsächlich aus Motivwagen, aber auch etwa acht reine Fußgruppen waren dabei. Aber auch die farbenfrohen Gruppen von den Wagen ließen es sich nicht nehmen, auch immer mal wieder herunterzusteigen und Süßigkeiten und andere kleine Aufmerksamkeiten an das Publikum zu verschenken. Somit war die Umzugsstrecke immer mit farbenfrohen Gruppen und Maskerern voll.

Die Püsties haben sich in den Landensberger Faschingsumzug als Pusteblumen eingeschmuggelt.

Die etwa 2000 Besucher waren begeistert und spendeten viel Applaus. Teilweise waren auch sie in schönen Kostümen zum Umzug erschienen. An der Bushaltestelle, von einem Lastwagen-Anhänger als Tribüne herunter, stellten Florian Feil, Andre Egger die Teilnehmer vor. Angeführt wurde der Umzug von den örtlichen Faschingsgruppen. Die größte Gruppe „Junge Wilde“ war heuer mit dem Motto „Peter Pan“ unterwegs. Die kleinere Gruppe „WZ-Landensberg“ verkleidete sich als Zeichentrickfigur Peppa Pig, passend zum im vergangenen Jahr eröffneten Freizeitpark. Die Jüngsten waren „Bazi und Kids“ mit dem Motivwagen „Candyland“. Dahinter folgten die farbenprächtigen Fußgruppen und Gaudiwagen aus den Landkreisen Augsburg, Günzburg und Dillingen.

D´Schnatterhaufa kam mit La Catrina und ihrem liebevoll gestalteten Gefährt.

Nach dem Umzug stieg in der Lagerhaushalle mit Zelt eine Mega-Party mit fetziger Stimmungsmusik von DJ Axel Holy. Während des Umzugs musste auch wieder keiner hungern, an drei Verpflegungsstellen gab es Essen und Trinken, im Lagerhaus war wieder die legendäre Pizza-Backstraße aufgebaut.

Der Hafenhofener Hinterer Zipfel brachte den Frühling mit und ging als Blütenzauber auf den Umzug.

Die Feuerwehren Landensberg, Glöttweng, Roßhaupten und Röfingen sorgten für einen reibungslosen Verkehrsablauf, auch eine Security-Einheit und die Polizeiinspektion Burgau passten auf, das BRK stand für Notfälle im medizinischen Bereich bereit. Präsident Martin Pfob vom Holzwinkler Fasnachtshaufa lobte die Disziplin der Teilnehmer und Besucher. „Viele Gäste und für den Umzug ein traumhaftes Wetter mit Sonnenschein und 4 Grad plus - was will man mehr?“ Alle waren sich einig: Die fröhliche Narrenzeit mit den vielen Faschingsbällen und Umzügen hat sehr gut begonnen.

Fröhliche Clowns strahlten mit der Sonne um die Wette.

Die Jungen Faschingsfreunde Oberknöringen brachten Westernheld Lucky Luke mit auf die Zugstrecke.

Gleich mehrere Pippi Langstrumpf haben sich mit dem Faschingsverein Hafenhofen die Ehre.

Eine Römische Invasion in Landensberg: Die Faschingsfreunde Mantahinga sind da.

Die Oberwaldbacher Quartalsbande lief als Gummibärenbande mit.