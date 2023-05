Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt weiter auf zwei Prozent

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Günzburg ist eine der niedrigsten bundesweit. Die Agentur für Arbeit beurteilt die Lage auf dem Markt als robust.

Im Frühjahr geht die Arbeitslosigkeit in der Regel zurück. Dieser Trend zeichnet sich auch für den Landkreis Günzburg ab. "Die Arbeitslosenquote sank im Kreis weiter auf zwei Prozent. Im März lag sie noch bei 2,1 Prozent. Aktuell sind 1.479 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 111 weniger als vor einem Monat. Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im April ist saisonal üblich", berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Allerdings ist im Vergleich zum Vorjahresmonat die Arbeitslosenzahl um 221 oder 17,6 Prozent gestiegen. Größere Sorgen bereitet die Situation dem Agenturleiter aber derzeit nicht. "Der Markt ist grundsätzlich robust. Im Landkreis Günzburg haben wir eine der niedrigsten Arbeitslosenquote bundesweit." Die Unternehmen melden auch weiterhin einen hohen Arbeitskräftebedarf. Die Anzahl der neu gemeldeten aber auch der Bestand offener Stellen sei weiterhin sehr hoch. Rund zwei Fünftel dieses Anstiegs sei auf die Registrierung arbeitsloser ukrainischer Geflüchteter zurückzuführen, sagt Paul. Die ukrainischen Arbeitslosen, die überwiegend im Jobcenter Günzburg (Rechtskreis SGB II) betreut werden, seien auch der wesentliche Treiber für die gestiegene Arbeitslosigkeit im Bereich der Bürgergeldbezieher. Insgesamt sei im Vergleich zum Vorjahresmonat der Bestand an Arbeitslosen im Jobcenter um rund 19 Prozent angewachsen. In der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) ist die Zahl der Arbeitslosen von April 2022 auf April 2023 um 127 oder 16,5 Prozent gestiegen. "Jedoch gab es keinen besonderen Wirtschaftsbereich, aus dem sich verstärkt Personen arbeitslos gemeldet hätten", erläutert Richard Paul.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im April erneut weiter zugelegt

Von den derzeit insgesamt 1.479 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 898 (minus 136 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 581 (plus 25 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Günzburg registriert. Im April haben sich 546 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 243 aus einer Beschäftigung und 72 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 655 die Arbeitslosigkeit beenden. 295 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, und 98 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Von den Arbeitgebern wurden 538 neue Arbeitsstellen gemeldet, 25 mehr als im März und 266 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Günzburg derzeit 1623 freie Arbeitsstellen gemeldet. Der Personalbedarf der Betriebe ist weiterhin auf hohem Niveau. So gibt es 62 Arbeitsangebote mehr als vor einem Monat und 37 mehr als vor einem Jahr. Für 1167 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 171 in Teilzeit gesucht.

Im Kreis Günzburg fallen auf einen Ausbildungssuchenden 1,3 Lehrstellen

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen unvermindert auf Hochtouren. Seit Beginn des Berichtsjahres meldeten sich 597 Bewerber, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 656 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Im April standen 287 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 372 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber.

"Einerseits eine angenehme Wahlsituation für die künftigen Azubis, andererseits aber auch ein deutlicher Hinweis, dass hier für die Betriebe ein Engpass besteht", erläutert der Agenturchef. "Jede Person, die sich für eine Berufsausbildung entscheidet, ob Jugendlicher oder Erwachsener, verringert erheblich das Risiko, in seinem Berufsleben arbeitslos zu werden. Fachkräfte werden nicht nur aktuell dringend von den Arbeitgebern gesucht, auch in Zukunft ist ein erfolgreicher Berufsabschluss die beste 'Versicherung', einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu haben." (AZ)