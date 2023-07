Der Bürgernetzverein Günzburg bereitet sich auf sein Ende vor

Plus Weil der Verein keinen Nachwuchs findet, organisiert er derzeit seine Auflösung. Zweiter Vorsitzender Wolfgang Reichelsdorfer erklärt, was das Bürgernetz retten könnte.

Seit fast 30 Jahren gibt es den Bürgernetzverein Günzburg. Eine kleine, eingespielte Gruppe hält den 1996 gegründeten Verein am Laufen und betreut 240 Mitglieder aus dem Landkreis bei allerlei digitalen Anliegen. Die Gruppe verwaltet E-Mail Server, betreibt Webseiten und kümmert sich mit seinen zwei Technikern um auftretende technische Probleme. Auch der zweite Vorsitzende Wolfgang Reichelsdorfer ist immer wieder mit der Technik hinter den Diensten des Vereins beschäftigt. Doch nun hat er gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden Thomas Burghart eine neue, unerfreuliche Aufgabe: Der Bürgernetzverein steht kurz vor dem Aus. Jetzt gilt es dessen Auflösung zu organisieren – oder eine Nachfolge zu finden.

Vergangene Woche versammelten sich die Mitglieder des Bürgernetzes. Der wohl brisanteste Tagesordnungspunkt befasste sich mit der Zukunft des Vereins. Schon im März dieses Jahres bereitete Reichelsdorfer die Mitglieder darauf vor, dass dessen Auflösung im Raum stehe. "Der Vorstand wird älter oder ist beruflich eingespannt. Wir müssen uns verjüngen", sagt Reichelsdorfer im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 70-Jährige hofft jetzt darauf, dass das Bürgernetz und die dahinterstehende Technik innerhalb der kommenden zwei Jahre übernommen wird und "wieder jemand mit Herzblut an die Sache rangeht". Für diese Zeit sind Reichelsdorfer und sein Vorstandskollege Burghart noch im Amt. Doch nach dem Ergebnis der Mitgliederversammlung gehen die beiden jetzt dem offiziellen Auftrag nach, die Gruppierung Schritt für Schritt aufzulösen.