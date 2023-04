Die Günzburger Berufsfachschule für Pflege gibt es seit mehr als 100 Jahren

Mit einem Tag der Pflege am Bezirkskrankenhaus holt die Berufsfachschule für Pflege in Günzburg ihr Jubiläum nach. Welche Vielfalt der Beruf inzwischen zeigt.

Die Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg gibt es schon fast so lange wie das BKH selbst. Seit mehr als 100 Jahren werden dort Menschen im Pflegeberuf ausgebildet. Damit ist die Bildungseinrichtung eine der ältesten ihrer Art weit und breit. Wegen der Corona-Pandemie hätte die Schule ihren 100. Geburtstag vergangenes Jahr nur eingeschränkt feiern können. Das wollten die Verantwortlichen nicht. Nun soll das große Jubiläum mit einem Tag der Pflege am BKH am 7. Mai nachgeholt werden.

Erich Renner hat den Wandel seiner Schule zu einer modernen Bildungseinrichtung aktiv mitgestaltet, die der 63-Jährige seit fast zwei Jahrzehnten leitet. "Die Pflege ist eine ganz wichtige Branche in unserer Gesellschaft und die größte Berufsgruppe innerhalb des Gesundheitswesens. Sie ist kein Beruf wie jeder andere", hebt Renner hervor. Mit dem Tag der Pflege soll das doch negativ gezeichnete Berufsbild geradegerückt werden. Dazu hat die Berufsfachschule mit der Pflegedirektion um Pflegedirektor Georg Baur ein Programm für die ganze Familie organisiert.

Der Schulleiter der Berufsfachschule für Pflege in Günzburg, Erich Renner, hat den Wandel der Zeit seiner Bildungseinrichtung mit begleitet. Foto: Georg Schalk

Der Geist der Berufsfachschule für Pflege in Günzburg hat sich gewandelt

Zu finden ist die Bildungseinrichtung auf dem BKH-Gelände im Haus 30 nahe der beiden Schülerwohnheime. Im Gebäude befand sich die ehemalige Schwesternvorschule. 2009 wurde es umgebaut und erweitert. Viel hat sich im Laufe der Zeit getan. Auf die Frage, welche Dinge die Bildungseinrichtung besonders nachhaltig verändert haben, nennt der Schulleiter als Erstes den Umgang mit den Auszubildenden. "Der Geist unserer Schule hat sich deutlich gewandelt. Früher dozierten die Lehrer im weißen Mantel vor den Klassen und es herrschte ein eher autoritäres Klima vor. Heute ist ein kooperatives Miteinander selbstverständlich, und die Türen unserer Lehrerbüros und auch meine Tür stehen immer offen."

Dicke Wälzer, in denen das geballte Wissen rund um den Pflegeberuf zusammengefasst worden ist, sind inzwischen Tablets gewichen. "Dennoch muss weiter viel gelernt werden", sagt Renner. Digitalisierung, Umstellung auf die generalistische Ausbildung, praxisorientiertere Ausrichtung und die zunehmende Akademisierung der Lehrkräfte sind weitere einschneidende Entwicklungen, die den Schulbetrieb nachhaltig geprägt haben. Während früher vorwiegend Ärzte den Unterricht hielten, sind es heute vor allem Pflegepädagogen.

Am BKH werden 119 Frauen und Männer zur Pflegefachkraft ausgebildet



Deutlich verändert haben sich auch die Bewerberzahlen. Konnte man früher aus der Vielzahl der Kandidaten auswählen, so sind die Pflegeschulen heute froh, wenn sie genügend Bewerber finden. Am BKH Günzburg als einer der größten Ausbildungsstandorte in der Region sind die Bewerberzahlen ebenfalls rückläufig. Aktuell absolvieren dort insgesamt 119 Frauen und Männer die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft.

Für den 63-Jährigen wird die 101-Jahr-Feier das letzte große berufliche Event sein: Der Bubesheimer geht im Sommer in den Ruhestand. Von der (Gesundheits-)Politik erwartet Erich Renner, dass sie die Pflege in ein positiveres Licht rückt. "Die Gesellschaft muss uns wahrnehmen und die Wichtigkeit des Berufes erkennen." Zwar erhalten die angehenden Pflegekräfte schon zu Beginn ihrer Ausbildung 1190 Euro brutto. In kaum einem anderen Lehrberuf gibt es mehr Geld. Der Schulleiter ist jedoch der Meinung, dass es im Hinblick auf die besondere Verantwortung immer noch eine Schieflage im Vergleich zu anderen Berufsgruppen gibt. Renner wünscht sich, dass die Aufgaben im Gesundheitswesen neu geordnet werden und Pflegefachkräfte mit Weiterbildung und Studium erweiterte Kompetenzen erhalten. Er ist überzeugt, dass sich so das Image der Pflege nachhaltig verbessern lässt. (AZ)